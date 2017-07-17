Экономика

14:44 17.07.2017

Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 5,7%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 10 по 17 июля сократились на 5,7% (на 140,5 тыс. тонн) – до 2 млн 314,6 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на утро 17 июня запасы углей антрацитовой группы составили 735,1 тыс. тонн (-1,3% или 9,4 тыс. тонн к 10 июля), газовой группы – 1 млн 579,5 тыс. тонн (-7,7% или 131,2 тыс. тонн).

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины в период с 10 по 17 июля возросли на 19,1% (на 37,9 тыс. тонн) – до 236 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 17 июля составляют 111 тыс. тонн (+25,6% или 22,6 тыс. тонн к 10 июля), газовой – 125,1 тыс. тонн (+14% или 15,4 тыс. тонн).

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Совет ЕС утвердил дополнительные торговые преференции для украинской продукции АПК

Украина при поддержке ЕС спрогнозирует варианты использования ПХГ на следующие 20 лет

НБУ опасается увеличения инфляции из-за чрезмерного повышения пенсий и зарплат

"Укрнафтобуриння" впервые выставит на торги 3 млн куб. м газа

Омелян заявляет о готовности Ryanair к возобновлению переговоров о полетах в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпании Китая заказали более 60 самолетов Boeing-737 MAX 10

Цены на нефть стабильны

Польская PESA выиграла у львовского "Электронтранса" торги на поставку 40 трамвайных вагонов Киеву

Грузоотправители считают проект инструкции о количественно-качественном учете зерна дискриминационным

НБУ констатирует соблюдение количественных критериев и индикативных показателей программы МВФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Звуковые карты
РЕКЛАМА