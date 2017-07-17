Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 5,7%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 10 по 17 июля сократились на 5,7% (на 140,5 тыс. тонн) – до 2 млн 314,6 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на утро 17 июня запасы углей антрацитовой группы составили 735,1 тыс. тонн (-1,3% или 9,4 тыс. тонн к 10 июля), газовой группы – 1 млн 579,5 тыс. тонн (-7,7% или 131,2 тыс. тонн).

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины в период с 10 по 17 июля возросли на 19,1% (на 37,9 тыс. тонн) – до 236 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 17 июля составляют 111 тыс. тонн (+25,6% или 22,6 тыс. тонн к 10 июля), газовой – 125,1 тыс. тонн (+14% или 15,4 тыс. тонн).

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.