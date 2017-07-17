Экономика

14:23 17.07.2017

Приостановление программы полетов Ryanair в Украину не означает ее прекращения – Рябикин

Решение крупнейшей европейской авиакомпании лок-коста Ryanair о приостановлении планируемой программы полетов в Украину не является фактом ее прекращения, заявил генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" (Киев) Павел Рябикин.

"Они приостановили свою программу полетов, это не означало их прекращение. Поэтому я скажу, что это форма продолжения переговоров с компанией, надо к этому относиться достаточно спокойно. Мы в рабочем процессе, и все переговоры ведь идут не за столом, а в формате переписки и уточнения деталей соглашения", - сообщил он в ходе "круглого стола" на тему "Экономика лоу-костов и аэропортов в Украине" в Киеве в понедельник.

П.Рябикин отметил, что проблемой в переговорах стал тот факт, что раньше времени начали озвучиваться детали переговоров.

"Давайте не будем повторять этих ошибок. Мы обязательно увидим Ryanair", - резюмировал он.

Кроме того, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Интер" заявил, что переговоры о начале работы Ryanair могут быть завершены в течение нескольких недель, и выразил надежду, что компания начнет работу в Украине в текущем году.

Ранее, в пятницу, 14 июля министр заявил о готовности ведущей европейской авиакомпании лоу-коста Ryanair возобновить переговоры с Украиной.

"У меня был разговор с руководством Ryanair, они готовы на возобновление переговоров, если эти переговоры будут действительно переговорами. Напомню, что до этого момента переговоров с аэропортом "Борисполь" фактически не было, были просто публичные обвинения, выпады и максимальный срыв любого переговорного процесса", - сказал он, добавив, что при содействии президента, премьер-министра Украины они будут завершены на выгодных для Украины условиях.

"Я бы очень хотел, чтобы мы завершили эти переговоры как можно скорее. Я не вижу другого варианта развития событий, поскольку есть четкое указание, четкая позиция премьер-министра, мы говорим о социально-экономическом аспекте для всего государства", - резюмировал В.Омелян.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

По словам главного коммерческого директор (CCO) Ryanair Дэвида О'Брайена (David O'Brien), "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины" (МАУ), лишает украинских потребителей и гостей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

При этом он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Авиакомпания предложила клиентам, уже купившим билеты на объявленные рейсы из/в Украину, связаться с ней по почте для возврата денег.

По словам П.Рябикина, Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству: бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

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