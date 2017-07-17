Возложение "разбалансов" газа на ТКЭ ведет к удорожанию газа для производства тепла в 2-8 раз

Решение Высшего хозяйственного суда от 6 июля, которым оплата "разбалансов" газа за январь-апрель 2016 года возлагается на предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), ведет к удорожанию газа для производства тепла в два-восемь раз, заявляют в Ассоциация газового рынка Украины.

"Это решение Высшего хозсуда также приведет к пересмотру стоимости части газа, который теплоснабжающие предприятия используют для производства тепла для населения. Это будет касаться газа, уже использованного в прошлых отопительных сезонах, а также в нынешнем", - цитирует пресс-служба главу ассоциации Александра Овдиенко.

В Ассоциация газового рынка отмечают, что причиной удорожания являются действия НАК "Нафтогаз Украины".

"Пересмотр стоимости газа происходит вследствие действий НАК. Компания, имея договорные отношения с производителем тепловой энергии, не оформляет акты приема-передачи услуг по поставке природного газа, а также уклоняется от подписания договора поставки природного газа с производителями тепловой энергии", - говорят в пресс-службе.

В Ассоциация газового рынка подчеркивают: у ТКЭ отсутствуют источники для оплаты газа на условиях, предусмотренных решением Высшего хозсуда.

"Искусственно сформированные услуги балансировки не имеют экономического источника покрытия и объективно не могут быть оплачены, неправомерные действия НАК "Нафтогаз Украины" и решение суда, которое их фактически узаконивает, приведут к банкротству теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций", - резюмируют в ассоциации.

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