Экономика

14:12 17.07.2017

Минэнергоугля оставило за собой единогласное право на отбор независимых директоров подконтрольных ему предприятий

Все имеющие право голосовать 10 членов комиссии по конкурсному отбору кандидатов на должность независимых членов наблюдательного совета госпредприятий и компаний, подконтрольных Министерству энергетики и угольной промышленности, являются представителями министерства.

Согласно приказу Минэнергоугля №464 от 6 июля 2017 года, еще девять из девятнадцати вошедших в комиссию имеют лишь право совещательного голоса, являются представителями и специалистами международных финансовых организаций (ЕБРР, Всемирного банка) и Европейского Союза, посольства США и Секретариата Энергетического сообщества.

Главой комиссии является замминистра Галина Карп, членами с правом голоса – Виктория Кальниченко (директор департамента корпоративных и имущественных отношений), Марина Миронова (замначальника отдела реформирования собственности и оргструктур), Татьяна Максимец (директор департамента правового обеспечения), Ольга Богуславец (директор департамента электроэнергетического комплекса), Григорий Плачков (директор департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса), Александр Лисниченко (директор департамента нефтегазового комплекса), Александр Владиченко (директор департамента угольно-промышленного комплекса), Ирина Ковалева (начальник управления по работе с персоналом), Роман Гекалюк (заведующий сектором по противодействию и выявлению коррупции).

Ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопив сообщил, что начало конкурсного отбора по формированию наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) запланировано объявить 17 июля. Далее по процедуре прием документов – 45 дней, еще 30 дней – собеседования с кандидатами и анализ поданных документов. В целом в четвертом квартале запланировано завершить формирование наблюдательного совета "МГУ".

По его словам, набсовет МГУ будет состоять из семи членов, из них четверо будут независимыми, трое – представителями от государства. При этом, по мнению И.Прокопива, часть из независимых директоров должна иметь украинское гражданство.

Минэнергоугля, в частности, является 100% акционером ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и ЧАО "Укргидроэнерго", в его управлении находятся госпредприятия НАЭК "Энергоатом" и НЭК "Укрэнерго".

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