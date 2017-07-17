Цены на китайский марганец останутся на низком уровне

Спотовые цены на китайский электролитический марганец остаются на низком уровне из-за плохого сезонного спроса на металл.

В Китае марганец торговался в конце прошлой недели на отметке $1540-1580 за тонну FOB по сравнению с $1550-1590 за тонну неделей ранее.

"Спрос на марганец по-прежнему остается невысоким, но в сентябре мы ждем его восстановления", - сказал один из трейдеров агентству Platts.

Согласно мнению участников рынка, наблюдается затишье спроса в Южной Корее, а также в Японии.

Стоимость марганца в Японии на базисе FOB находилась в конце прошлой недели на отметке $1550-1590 за тонну, Южной Корее - $1540 за тонну.