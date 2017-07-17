Экономика

12:40 17.07.2017

Цены на китайский марганец останутся на низком уровне

Спотовые цены на китайский электролитический марганец остаются на низком уровне из-за плохого сезонного спроса на металл.

В Китае марганец торговался в конце прошлой недели на отметке $1540-1580 за тонну FOB по сравнению с $1550-1590 за тонну неделей ранее.

"Спрос на марганец по-прежнему остается невысоким, но в сентябре мы ждем его восстановления", - сказал один из трейдеров агентству Platts.

Согласно мнению участников рынка, наблюдается затишье спроса в Южной Корее, а также в Японии.

Стоимость марганца в Японии на базисе FOB находилась в конце прошлой недели на отметке $1550-1590 за тонну, Южной Корее - $1540 за тонну.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Совет ЕС утвердил дополнительные торговые преференции для украинской продукции АПК

Украина при поддержке ЕС спрогнозирует варианты использования ПХГ на следующие 20 лет

НБУ опасается увеличения инфляции из-за чрезмерного повышения пенсий и зарплат

"Укрнафтобуриння" впервые выставит на торги 3 млн куб. м газа

Омелян заявляет о готовности Ryanair к возобновлению переговоров о полетах в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Совместная рабгруппа Минфина и ГФС по отклоненным налоговым накладным заработает с начала недели

"Укркарт" предоставит "Укрпочте" услуги процессинга по цене вдвое меньше предполагаемой

"САП Украина" сделала наименьшее предложение по сопровождению SAP для "Укргазвыдобування"

UniCredit закрыл сделку по продаже портфеля проблемных кредитов на 17,7 млрд евро

Украина в I полугодии экспортировала азотные удобрения на $72 млн, импортировала – на $191 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА