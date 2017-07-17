ЕИБ инвестировал 500 млн грн в перегрузочный терминал компании "Нибулон" в Голой Пристани

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) вложил 500 млн грн в строительство перегрузочного терминала для зерновых и масличных культур компании "Нибулон" в Голой Пристани (Херсонская обл.), сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Имел честь присутствовать на запуске нового речного перегрузочного-складского комплекса ООО СП "Нибулон". 500 млн грн инвестиций, 76 тыс. тонн хранения, 1,5 тыс. строителей, 120 постоянных рабочих мест, уменьшения нагрузки на дороги", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По словам М.Нефедова, на открытии терминала презентовали первый экземпляр нового комбайна Skif Херсонского машиностроительного завода.

"Обещают, что качество как у финских партнеров, а цена вдвое меньше. Теперь надо запустить в серию и работать над локализацией", - отметил первый замминистра.

Как сообщалось, в начале июля "Нибулон" ввел в эксплуатацию перегрузочный терминал для зерновых и масличных культур в Голой Пристани.

Суточная мощность сушилок составила 4 тыс. тонн, суточная мощность по отгрузке на водный транспорт - 12 тыс. тонн. Общая мощность комплекса по отгрузке - 300 тыс. тонн/год. Построенное причальное сооружение длиной 120 м и шириной 18 м позволит загружать несамоходные суда длиной 90 м.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га, владеет и управляет второй по величине сетью внутренних элеваторов и речных терминалов, морским терминалом в Николаеве. Компания экспортирует преимущественно кукурузу, пшеницу и ячмень в более чем 20 стран мира. Ежегодный объем экспорта достигает 4,5 млн тонн.