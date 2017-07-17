Грузия объявила международный тендер на строительство ПХГ

АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) объявило открытый международный тендер на строительство и ввод в эксплуатацию первого на территории страны подземного хранилища газа (ПХГ).

Как говорится в сообщении GOGC, строительство ПХГ планируется близ Тбилиси на южном своде бывшего Самгорского нефтяного месторождения (Восточная Грузия). Все связанные с этим работы (включая закупку услуг и товаров) будут осуществляться в соответствии с правилами закупок международных финансовых институтов, которые частично финансируют данный проект.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 14 августа 2017 года.

"Первый этап тендера предусматривает процесс предквалификации, в рамках которого GOGC выберет группу контракторов, обладающих соответствующим опытом и финансовыми возможностями. Перешедшие во второй этап компании должны будут представить коммерческие предложения в соответствии с техническим заданием", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, начать строительство подземного хранилища газа планируется в первой половине 2018 года, а завершить - к 2021 году, когда объемы поставляемого Грузии газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз будут значительно увеличены.

Как сообщалось, в апреле 2016 года французская Geostock SAS завершила работу над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) строительства в Грузии ПХГ, в котором можно будет хранить до 280 млн куб. м кубометров природного газа, что составляет примерно 15% нынешнего общего годового потребления страны и позволит отрегулировать сезонный дисбаланс в газоснабжении страны.

Согласно ТЭО проекта, его стоимость составляет $250 млн и будет финансироваться как из внутренних источников GOGC, так и за счет средств, привлекаемых от международных финансовых институтов, коммерческих банков и донорских организаций.

Грузия - единственная страна в регионе, у которой нет газохранилища. Планы строительства ПХГ, над которыми работали грузинские и иностранные специалисты, вынашивались с начала 1990-х годов.

Рассматривались несколько вариантов его строительства, одним из которых, в частности, был проект, разработанный в свое время германской компанией UGS GmbH совместно с российскими "ВНИИгаз" и "Союзнефтеотдача", предусматривающий строительство газохранилища именно на южном своде Самгорского месторождения. Однако ни один из проектов до сих пор так и не удалось реализовать.

Грузия, которая ежегодно потребляет более 2 млрд кубометров природного газа, почти полностью зависит от его импорта. Основным поставщиком газа в республику является Азербайджан.

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