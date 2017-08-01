Экономика

12:30 01.08.2017

Украина продлила соглашение о сотрудничестве с США в сфере ядерной безопасности

Глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Борис Столярчук подписал соглашение о возобновлении действия договоренностей с Комиссией ядерного регулирования (КЯР) США об обмене технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.

"Обмен технической информацией между отечественным регулятором и КЯР США очень важен для Украины, поскольку буде содействовать развитию отечественной сферы ядерной безопасности. Содействовать этому будет и сотрудничество в рамках совместных научно-технических программ и проектов, организации обучения и обмена специалистами", - цитирует пресс-служба ГИЯРУ слова Б.Столярчука.

По ее данным, впервые договоренность о сотрудничестве между ГИЯРУ и КЯР была подписана 10 апреля 2006 года в Роквиле (США). Поправка к ней подписана 21 сентября 2011 года в Вене (Австрия).

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом", украинский оператор АЭС, в частности, сотрудничает с американскими Westinghouse и Holtec International в сферах поставок ядерного топлива и строительства хранилища ядерного топлива.

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Интерфакс-Украина
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