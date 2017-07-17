Moody's подтвердило рейтинг Латвии на уровне ''A3''

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг Латвии и долгосрочный рейтинг по приоритетным необеспеченным долговым обязательствам на уровне "A3" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Агентство отмечает, что рейтинг Латвии остается на указанном уровне благодаря устойчивости и гибкости экономики страны и осторожной фискальной политике. "Стабильный" прогноз отражает, с одной стороны, предположение Moody's о том, что государство будет продолжать проводить политику, обеспечивающую экономическую устойчивость, а с другой - геополитические риски в регионе.

Moody's ожидает, что в 2017 и 2018 годах прирост ВВП Латвии будет быстрее, чем в 2016 году, чему должно способствовать стабильное повышение частного потребления и освоение фондов ЕС.

Moody's отмечает, что кредитный рейтинг может быть повышен, если стране удастся повысить внешнюю конкурентоспособность, внешний долг будет снижаться быстрее, произойдет увеличение налоговой базы.