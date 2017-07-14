НБУ опасается увеличения инфляции из-за чрезмерного повышения пенсий и зарплат

Национальный банк Украины (НБУ) назвал чрезмерное повышение правительством зарплат и социальных выплат в связи с приближением парламентских и президентских выборов одним из наибольших рисков невыполнения инфляционной цели в 2018 году, говорится в предложениях правления по разработке основных принципов денежно-кредитной политики на 2018 год.

"Увеличение ориентации правительства Украины на финансирование текущих расходов социальной направленности может привести не только к ускорению инфляции, но и к ограничению государственных инвестиций и росту долговой нагрузки, негативно влиять на среднесрочные перспективы экономического роста", – отмечается в документе, обнародованном на сайте НБУ в пятницу.

Согласно ему, наиболее весомым фактором неопределенности является развитие ситуации на востоке Украины. "В случае благоприятного для Украины развития ситуации снижение премии за риск будет увеличивать инвестиционную привлекательность, способствуя притоку капитала, ускорению экономического роста и предопределяя ревальвационное давление на гривню", – указывает Нацбанк.

Среди других основных рисков для инфляции и экономического роста в 2018 году он называет медленное внедрение реформ.

"Ключевым политическим риском для макроэкономической стабильности является медленное внедрение реформ, предусмотренных общей программой Украины с МВФ, и задержки или прекращения поступления официального финансирования", – говорится в документе.

Экономические последствия такого развития событий ухудшатся ввиду приближения пиковых выплат по государственному и квази-государственному долгу в 2018-2019 гг., добавляет регулятор.

Согласно документу, неопределенность для инфляционного развития также связана с административно регулируемыми тарифами, в частности, на энергоносители, что может в краткосрочной перспективе отклонять траекторию инфляции в обе стороны.

Как сообщалось, Нацбанк ставит целью снижение инфляции с 12,2% в 2016 году до 8%+/-2% в 2017 году, 6%+/-2% – в 2018 году, 5%+/-1% - в 2019 году.