Беларуский цемент импортируется в Украину с нарушениями и искажает конкуренцию на рынке

Поставки цемента из Беларуси на территорию Украины осуществляются с нарушениями сертификационных процедур и создают неравные условия работы для украинских производителей, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава ассоциации производителей цемента "Укрцемент" Павел Качур.

"Мы выявили факты ввоза беларуского цемента на таможенную территорию Украины в первом квартале 2017 года по фиктивным сертификатам. Два органа сертификации – ГП "Киевоблстандартметрология" и ГП "Черниговстандартметрология" – выдали сертификаты беларуским производителям цемента, проигнорировав требования относительно обязательного испытания характеристик ввозимого цемента в независимой лаборатории", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам П.Качура, Министерство экономического развития и торговли было вынуждено отменить эти сертификаты. Таким образом, импортированная по ним продукция считается нелегальной, однако изъять ее с рынка фактически невозможно.

Кроме того, по словам П.Качура, цемент из Беларуси поставляется в Украину не по рыночным ценам, поскольку при его производстве используются энергоносители, закупаемые страной по заниженным "политическим" ценам. При этом рынок Беларуси закрыт для поставок цемента из Украины, отмечает он.

"Поэтому, когда мы говорим о проблеме беларуского цемента, мы, прежде всего, говорим о нечестной конкуренции и о неравных условиях работы для украинских производителей на территории Украины", – сказал глава "Укрцемента".

П.Качур также подчеркнул, что с учетом имеющихся темпов импорта цемента из Беларуси, самым плохим вариантом развития событий может стать остановка работы одного или двух цементных заводов на территории Украины, или уход с украинского рынка одной из иностранных компаний.

Он отметил, что ассоциация "Укрцемент" намерена использовать все доступные правовые методы, в том числе и возможности антимонопольного законодательства, для обеспечения равных условий конкуренции для участников цементного рынка.

"У нас вопрос преимущественно к госорганам, наделенным функцией контроля за рынком и контроля за честной конкуренцией. Нас интересует позиция государства. По нашему мнению, для всех должны быть равные условия на рынке. А преференция, как минимум, не должна предоставляться иностранному производителю", – добавил глава "Укрцемента".

Ассоциация "Укрцемент" объединяет ПАО "Дикергофф Цемент Украина" (имеет филиалы "Волынь-Цемент" и "ЮГцемент"), ПАО "Хайдельбергцемент Украина" (Криворожский, Камянский и Амвросиевский заводы), ПАО "Ивано-Франковскцемент", ПАО "Евроцемент-Украина", а также группу компаний CRH Plc (ПАО "Подольський цемент", ПАО "Николаевцемент" и ООО "Цемент").

Полный текст интервью с П.Качуром обнародован в открытом доступе на украинской версии сайта агентства "Интерфакс-Украина".