"Укрнафтобуриння" впервые выставит на торги 3 млн куб. м газа

ЧАО "Укрнафтобуриння", совладельцами которого являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник, 18 июля впервые выставит на торги на площадке "Украинской энергетической биржи" 3 млн куб. м газа, сообщается на сайте биржи.

В тот же день, на "Украинской энергетической бирже" еще 1 млн куб. м газа предложит трейдер ООО "МЕТ Украина", 2 млн куб. м газа - ООО "Крафт Энерджи".

Как сообщалось, "Укрнафтобуриння" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные и нефтегазовые скважины. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

Компания "МЕТ Украина" принадлежит швейцарской MET Holding AG, осуществляющей трейдинговые операции на рынках нефти, газа и электроэнергии в Центральной и Восточной Европе.

"Крафт Энерджи" более двух лет импортирует газ из ЕС в Украину.