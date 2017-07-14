Омелян заявляет о готовности Ryanair к возобновлению переговоров о полетах в Украину

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет о готовности ведущей европейской авиакомпании лоу-коста Ryanair возобновить переговоры с Украиной.

"У меня был разговор с руководством Ryanair, они готовы на возобновление переговоров, если эти переговоры будут действительно переговорами. Напомню, что до этого момента переговоров с аэропортом "Борисполь" фактически не было, были просто публичные обвинения, выпады и максимальный срыв любого переговорного процесса", - сказал министр в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он выразил надежду, что при содействии президента, премьер-министра Украины они будут завершены на выгодных для Украины условиях.

"Я бы очень хотел, чтобы мы завершили эти переговоры как можно скорее. Я не вижу другого варианта развития событий, поскольку есть четкое указание, четкая позиция премьер-министра, мы говорим о социально-экономическом аспекте для всего государства", - резюмировал В.Омелян.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

По словам главного коммерческого директор (CCO) Ryanair Дэвида О'Брайена (David O'Brien), "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины" (МАУ), лишает украинских потребителей и гостей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

При этом он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Авиакомпания предложила клиентам, уже купившим билеты на объявленные рейсы из/в Украину, связаться с ней по почте для возврата денег.

По словам П.Рябикина, Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству: бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.