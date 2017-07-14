Днепропетровский облсовет выделил более 450 млн грн на ремонт дорог

Депутаты Днепропетровского областного совета на сессии в пятницу приняли решение о выделении дополнительных 251,1 млн грн на ремонт коммунальных дорог в городах и селах области.

Как отметил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов, до конца текущего года на эти средства будет отремонтировано 45 дорог.

"Направить дополнительные средства на ремонт дорог стало возможным благодаря превышению доходов областного бюджета по итогам 6 месяцев 2017 года на 421,8 млн грн",- сказал глава облсовета.

Г.Прыгунов также сообщил, что на ремонт дорог будет направлено еще 202,5 млн грн, которые область получила с государственного бюджета в виде субвенции. "Эти деньги пойдут на ремонт двух автодорог общего пользования - Н23 Кировоград -Кривой Рог-Запорожье и Р52 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка", - отметил он.

Как сообщалось, в Днепропетровском областном бюджете на 2017 год, принятом в декабре прошлого года, на ремонт дорог в регионе было предусмотрено 477 млн грн.