Украина за 6 мес. снизила добычу угля на 2,9%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2017 года уменьшили добычу рядового угля на 2,9% (на 556,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 18 млн 435,8 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля снизилась на 24,7% (на 1 млн 112,2 тыс. тонн) – до 3 млн 387,1 тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 3,8% (на 555,4 тыс. тонн) – до 15 млн 48,7 тыс. тонн.

В июне-2017 добыча рядового угля сократилась на 1,8% (на 47,4 тыс. тонн) по сравнению с июнем-2016 – до 2 млн 644,5 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-июне 2017 года сократили добычу на 21,5% (на 649,4 тыс. тонн) – до 2 млн 368,7 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 47,6% (на 408,9 тыс. тонн) – до 449,9 тыс. тонн, энергетического – 11,1% (на 240,5 тыс. тонн), до 1 млн 918,8 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за шесть месяцев обеспечили добычу 6,326 млн тонн угля (-17,2% к январю-июню-2016), Луганской – 1 млн 514,1 тыс. тонн (-21,8%), Днепропетровской – 9,834 млн тонн (+15,9%), Львовской – 705 тыс. тонн (-12,1%), Волынской – 56,8 тыс. тонн (-48,3%).

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического – на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн.