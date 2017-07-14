Экономика

13:17 14.07.2017

Аэропорт "Львов" подписал контракт с Ryanair

Международный аэропорт "Львов" в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт, сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская.

"Мы сняли несколько требований. В первый год они предлагают только базовый договор, все остальные требования, о которых говорил "Борисполь" рассматриваются уже на последующие годы"- сказала она в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Речь в частности идёт о требованиях части прибыли, земли под гостиницу и тд.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

По словам главного коммерческого директор (CCO) Ryanair Дэвида О'Брайена (David O'Brien), "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины" (МАУ), лишает украинских потребителей и гостей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

При этом он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

По словам П.Рябикина, Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству: бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

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