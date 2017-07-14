Экономика

13:10 14.07.2017

Apple может отложить поставки новых iPhone из-за проблем с производством

Apple Inc. может быть вынуждена отложить поставки новых iPhone из-за проблем, возникших в ходе производства датчика отпечатков пальцев, который компания пыталась усовершенствовать, пишет MarketWatch со ссылкой на информированные источники.

Аналитики ожидают, что Apple либо перенесет дату начала поставок, что отрицательно скажется на результатах в IV квартале, либо выведет на рынок телефоны без сканирования отпечатков пальцев, что может привести к падению продаж и потере репутации.

Предполагалось, что Apple с сентября запустит новый "суперцикл", представив сразу три варианта смартфонов, один из них - в сегменте суперпремиум с ценой не менее $1000. Благодаря этим ожиданиям аналитики повышали рейтинги акций компании и оценки их стоимости.

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Интерфакс-Украина
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