Утверждения "Борисполя" о возможных потерях при выполнении требований Ryanair безосновательны - Омелян

Утверждения аэропорта "Борисполь" о возможных потерях в случае выполнения требований авиакомпании Ryanair не имеют оснований и сделаны менеджментом аэропорта, который состоит из выходцев из компаний "АэроСвит" и "Международные авиалинии Украины", заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он отметил, что действия этого менеджмента направлены на отказ от подписания контракта с лоу-костом и дотирование только одной компании.

"Это было сделано специально с одной целью, чтобы поставить крест на договоре с Ryanair", - констатировал министр.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

По словам главного коммерческого директор (CCO) Ryanair Дэвида О'Брайена (David O'Brien), "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины" (МАУ), лишает украинских потребителей и гостей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

При этом он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Авиакомпания предложила клиентам, уже купившим билеты на объявленные рейсы из/в Украину, связаться с ней по почте для возврата денег.

По словам П.Рябикина, Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству: бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

Он заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию резко раскритиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян, выразивший в очередной раз предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны МАУ, задолжавшей бюджету около 400 млн грн

Министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора.

В.Омелян заявлял о намерении вынести на заседание правительства12 июля представление об увольнении генерального директора "Борисполя".

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса с Ryanair о полетах в Украину на предмет соблюдения отечественного законодательства и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.