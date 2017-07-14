380 млн грн были неэффективно потрачены в 2016 году из-за завышенного госзаказа на подготовку кадров в вузах

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявляет, что в 2016 году из-за завышенного объема государственного заказа на подготовку кадров в высших учебных заведениях было неэффективно потрачено 380 млн грн из государственного бюджета.

"Так, в прошлом году из-за завышенных объемов госзаказа мы неэффективно потратили 380 млн грн из средств налогоплательщиков. План был не выполнен на 14,8 тыс. человек. Деньги перечислили, а студентов не набрали. За последние 4 года таким образом было неэффективно использовано 1,2 млрд грн", - написал министр в своей колонке на портале интернет-издания "Новое время. Бизнес".

По его словам, объемы государственного заказа, то есть количество бюджетных мест в университетах и распределение их по специальностям, формируются без учета потребностей на рынке труда, а в соответствии с заявками вузов.

"Пчелы не пойдут против меда, а вузы не будут уменьшать количество заявок на госзаказ. Даже если они не набирают по ним столько студентов. Средства-то поступают по заказу, а не по набору, поэтому вузы сидят тихо", - написал А.Данилюк.

Министр подчеркнул, что реально сокращение заложенного в госзаказ 2017 года приема на первые курсы вузов от фактических показателей 2016 года составит 3,2%.

А.Данилюк считает, что необходимо переходить к системе "деньги следуют за студентом", чтобы университеты получали деньги за студентов, которые эти университеты выбрали.

"Таким образом, вузы будут конкурировать за абитуриентов, а конкуренция почти всегда заставляет развиваться. Сейчас в правительстве мы работаем над внедрением этого механизма. Но сейчас ничего не мешает принять другое ответственное решение - сократить объемы государственного заказа на 2017 год. Для поступления на первый курс - минимум на 10% от фактического приема в 2016 году, для аспирантуры - установить на уровне 5% от выпуска магистров", - написал министр.

По его словам, Минфин совместно с Министерством экономического развития и торговли и Министерством образования и науки будет дорабатывать правительственное постановление относительно госзаказа

Как сообщалось, 12 июля Кабинет министров Украины принял государственный заказ на подготовку кадров в вузах на 2017 год с последующей доработкой в течение 3 дней. Согласно проекту решения, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", общий объем госзаказа установлен на уровне 212 тыс. 388 человек, что на 12% меньше, чем в 2016 году.