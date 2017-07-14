НБУ признал неплатежеспособным банк "Новый"

Национальный банк Украины (НБУ) отнес ПАО "Акционерный коммерческий банк "Новый" (Днепр) к категории неплатежеспособных, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение №441-РШ/БТ приняло правление НБУ 13 июля.

Нацбанк напоминает, что собрание акционеров банка 26 июня приняло решение о прекращении финучреждением банковской деятельности и предоставило регулятору соответствующий план.

Вместе с тем, согласно закону "Об упрощении процедуры реорганизации и капитализации банков" НБУ не имеет права согласовать план прекращения деятельности банка, если есть основания, при которых он может быть отнесен к категории неплатежеспособных.

"Поскольку размер регулятивного капитала банка "Новый" по состоянию на 12 июля 2017 года составлял менее трети минимального уровня, согласно закону "О банках и банковской деятельности" НБУ обязан признать финучреждение неплатежеспособным", - отмечено в сообщении.

Нацбанк также сообщает, что 99% вкладчиков банка (около 3 тыс. лиц) получат свои вложения в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Общая гарантированная сумма возмещения составляет 36 млн грн.

По данным НБУ по состоянию на 8 июня 2017 года владельцем существенного участия ПАО "АКБ "Новый" являлось Государственное космическое агентство Украины (18,3% акций). Остальными акциями владеют лица с долями менее 10% акций.

Банк "Новый" основан в 1992 году. Его крупнейшим акционерами к началу января 2017 года было Государственное космическое агентство (18,3297%), Таисия Булавинова (9,9933%), Борис Ганджа (9,9599%), Александр Ярецкий (9,9533%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к началу апреля 2017 года по размеру общих активов (770,586 млн грн) банк "Новый" занимал 58-е место среди 90 украинских банков.