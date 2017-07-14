Гройсман: Программу поддержки фермерства планируется разработать до августа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что программу целевой поддержки фермерства планируется разработать до 1 августа, а профинансировать путем внесения изменений в государственный бюджет на 2017 год - в сентябре-октябре.

"Буквально недавно я создал рабочую группу с МинАПК, в которую входят все ассоциации фермеров, на следующей неделе будет очередная встреча, и мы разработаем и презентуем целевую программу поддержки фермерства. Я хотел бы, чтобы эта программа была сформирована до 1 августа, это предварительно мы определили срок", - сказал премьер в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, такая программа должна подразумевать целевую поддержку небольших фермерских хозяйств, которые должны стать основой аграрного сектора.

"Я думаю, что в сентябре мы выйдем с тем, что попросим парламент в очередных изменениях в бюджет страны, которые мы будем презентовать в сентябре, возможно, октябре, начать финансирование такой программы, приблизительный ориентировочный бюджет для меня понятен", - сказал В.Гройсман.