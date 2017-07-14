"Смарт-Холдинг" заявляет о давлении на компанию и ее акционера

"Смарт-Холдинг" рассматривает заявление генпрокурора Юрия Луценко об аресте акций Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ, Николаев) и начале досудебного следствия в отношении якобы злоупотребления служебным положением представителями Фонда госимущества и Минпромполитики при изменении в 2011 году договора купли-продажи акций ЧСЗ как давление на компанию и ее акционера – народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского.

"Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) был добросовестным покупателем акций ЧСЗ на вторичном рынке в декабре 2007 года. Сделка проходила полностью в рамках украинского законодательства и под контролем ФГИ", – говорится в заявлении "Смарт-Холдинг", переданном агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По мнению компании, внесение изменений в договор купли-продажи акций не могло нанести убытки государству, так как объем инвестиционных обязательств в целом не уменьшался, а по ряду пунктов договора был увеличен, после чего соответствующими протоколами и актом итоговой проверки было зафиксировано исполнение этих обязательств. "Смарт-Холдинг" уточнил, что объем инвестиций составил 88 млн грн (около $11 млн) при зафиксированном в договоре 80 млн грн.

В компании считают, что генеральная прокуратура Украины (ГПУ) тенденциозно трактует ряд изменений в пункты договора. В заявлении указывается, что с учетом мировой конъюнктуры и ситуации в экономике Украине было признано нереальным увеличение объемов судостроения и судоремонта в 2010-11 годах с 30 до 360 млн грн. "Смарт-Холдинг" подчеркивает, что на момент покупки акций ЧСЗ практически остановил свою профильную работу, сокращал персонал и наращивал долги, тогда как новый владелец вернул под контроль основные фонды и смог в 2011 году увеличить производство до 154 млн грн.

"Смарт-Холдинг" напоминает, что Генпрокуратура несколько раз пыталась признать недействительным действие договора по покупке акций ЧСЗ, однако последний раз, 16 сентября 2010 года, Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении этих требований прокуратуры, и его постановление не было обжаловано.

В компании допускают, что следующими объектами подобных атак станут другие активы холдинга.

"Смарт-Холдинг" заявляет о готовности предоставлять СМИ и всем заинтересованным сторонам полную информацию о событиях вокруг ЧСЗ, намерении обратиться в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и офис бизнес-омбудсмена и призывает президента Петра Порошенко обеспечить верховенство права в Украине.

Как сообщалось, в состав созданного в 2009 году судостроительного субхолдинга Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга" бизнесмена В.Новинского входят ЧСЗ и ХСЗ. По данным группы, в 2016 году SMG увеличила объем производства на 49% по сравнению с 2015 годом - до 395 млн грн.

ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства выступило ЧАО "Балаклавское рудоуправление" (Севастополь, АРК), которое, как и ЧСЗ, подконтрольно В.Новинскому.

В июле 2016 года Хозсуд Херсонской области признал банкротом также ХСЗ и открыл ликвидационную процедуру судозавода.

Генпрокурор Ю.Луценко 13 июля написал на своей странице в сети Facebook, что Печерский райсуд Киева определением от 21 июня арестовал 99,87% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод" и его недвижимое имущество: производственные цеха, комплекс складов, достроенная набережная, комплекс пансионата и др. – всего 21 объект, расположенный в г.Николаев и с.Коблево Николаевской области.

Ю.Луценко также заявил, что внесение в 2011 году изменений в договор купли-продажи акций ГАХК "Черноморский судостроительный завод" привело к уменьшению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн грн и причинило ущерб государству.

"Также усматривается умышленное доведение до банкротства ЧСЗ должностными лицами предприятия и должностными лицами других субъектов хозяйствования", - добавил генпрокурор.