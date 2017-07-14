Экономика

09:35 14.07.2017

Рада пролонгировала действие повышенной экспортной пошлины на металлолом еще на год

Верховная Рада пролонгировала действие повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере EUR30/тонна еще на один год, с учетом предложений президента Украины - соответствующий законопроект №6382 поддержан парламентом на вечернем заседании в четверг.

За законопроект проголосовали 247 депутатов.

В ходе представления предложений президента Украины его представитель в парламенте Ирина Луценко пояснила, что глава государства предложил продлить действие законопроекта еще не на два года, как ранее проголосовал парламент, а на один год.

Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства ранее поддержал предложения президента.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№1455-VIII) был принят 12 июля 2016 года. Согласно документу, с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом до EUR30/тонна с EUR10/тонна. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.

В апреле 2017 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №6382 о пролонгации действия экспортной пошлины на металлолом в размере EUR30/тонна еще на два года. 8 июня он был принят, 12 июня - подписан председателем Верховной Рады. О поддержке документа заявили премьер и профильное Минэкономразвития.

Вместе с тем ломосборщики выступили за отмену вывозной пошлины на металлолом. Свою обеспокоенность продлением пошлины выразили и в представительстве Европейского Союза в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года вернул в парламент законопроект №6382, предлагая Верховной Раде продлить действие повышенной пошлины не на два, а на один год. Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства на своем заседании 11 июля согласился с предложениями президента.

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