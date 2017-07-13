НБУ ожидает размещение Украиной в 2018г евробондов на $2 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает размещение правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд, сообщается в обнародованном на веб-сайте центробанка инфляционном отчете за июль.

"С учетом размещения правительством облигаций внешнего государственного займа на общую сумму $2 млрд, поступление капитала по финансовому счету в 2018 году возрастет до $7,1 млрд", - указано в документе.

В 2019 году НБУ ожидает сокращение поступления капитала по финансовом счету до $4,1 млрд через пиковые выплаты по долговым обязательствам госсектора.

Как сообщалось, Министерство финансов в текущем году намерено выйти на внешний долговой рынок. Размещение ценных бумаг в частности планируется получения очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ). Сумма заимствования, предположительно, составит $500 млн. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Украина в 2014-2016 годах ежегодно размещала на рынке пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд каждый, ставка продажи в 2016 году составила 1,471%. На общих рыночных условиях страна последний раз размещала евробонды в апреле 2013 года: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых.

Согласно программе управления госдолгом на 2017 год, утвержденной Минфином 31 января, предполагается, что заимствования на внутреннем рынке составят 103,907 млрд грн, или 54,5% общего объема заимствований, на внешних рынках – 86,89 млрд грн, или 45,5%, в том числе в спецфонд от международных финансовых организаций – 16 млрд грн.

Минфин прогнозирует, что за 2017 год доля государственного внешнего долга в общей сумме госдолга составит 66,3%.