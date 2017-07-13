ТРК "Эра" откажется от лицензии на аналоговое вещание в пользу телеканала "UA:Первый"

Телерадиокомпания "Эра" откажется от лицензии на аналоговое вещание в пользу телеканала "UA: Первый".

Как сообщил лава правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", об этом с медиакомпанией договорилось руководство НОТУ.

ТРК "Эра", которая с 2001 года вещала параллельно с телеканалом "UA:Первый" ежедневно на протяжении более пяти часов (с 6:00 до 9:00 и с 23:00 до 1:20), с 1 августа покидает эфир.

Компании начинают сотрудничество, в рамках которой "Эра Медиа" получит возможность выходить в эфире "UA: Первый" с 6:30 до 09:30 с утренней развлекательно-информационной программой.

"Наконец мы решили вопрос, который не мог сдвинуться с места в течение 16 лет, с того момента как Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предоставил "Эре "лицензию на аналоговое вещание в сети УТ-1. Нам удалось найти компромисс, который устраивает обе стороны. Теперь принцип "одна частота - один канал" снова заработает", - отметил З.Аласания.

В свою очередь, генеральный директор" Эра Медиа Игорь Лоташевский отметил, что установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества "Эра Медиа" и НОТУ, направлены на воплощение совместных проектов.

"ТРК "Эра" отказывается от продления лицензии на аналоговое эфирное вещание с 1 августа 2017 года. При этом мы переходим к профессиональному сотрудничества и по заказу НОТУ будем производить не менее трех часов телепродукции в день для утреннего эфира телеканала UA: Первый ", - сказал И.Лоташевский.