"Укргазвыдобування" в I полугодии увеличило переработку сырья на 2,7%

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в январе-июне 2017 года увеличило переработку нефтяного сырья на 2,7% (на 6,637 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 253,534 тыс. тонн, свидетельствуют данные на сайте компании.

В июне-2017 переработка сырья возросла на 10,9% (на 4,811 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 49,134 тыс. тонн.

Предприятия УГВ за первое полугодие 2017 года произвели 309,456 тыс. тонн продукции нефтепереработки (-3% к январю-июню-2016), в т.ч. светлых нефтепродуктов – 201,942 тыс. тонн (-3,6%), пропан-бутана – 82,624 тыс. тонн (-1,4%), смеси легких углеводородов – 24,89 тыс. тонн (-3,1%).

Добыча газа УГВ в январе-июне-2017 увеличилась на 2,3% (на 170,634 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 млрд 479,07 млн куб. м, в т.ч. в июне – на 5,4% (на 64,764 млн куб. м), до 1 млрд 253,589 млн куб. м.

В то же время добыча нефти с газоконденсатом за шесть месяцев текущего года снизилась на 3,1% (на 7,705 тыс. тонн) – до 241,652 тыс. тонн, в т.ч. в июне – на 0,7% (на 0,283 тыс. тонн), до 39,058 тыс. тонн.

Объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения за первое полугодие 2017 года возрос 30,1% (на 27,13 тыс. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 117,33 тыс. м, в т.ч. в июне – на 38,3% (на 5,905 тыс. м), до 21,314 тыс. м.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило объемы переработки сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ нарастил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) – до 497,2 тыс. тонн.

Коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозирует увеличение переработки компанией в 2017 году на 3-7% – до 530-550 тыс. тонн.

УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

В 2017 году УГВ планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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