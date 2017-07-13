НОТУ оспаривает "заморозку" EUR15 млн гарантий за проведение Евровидения-2017

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) обжалует "заморозку" и инициирование процедуры ареста Женевским управлением принудительного взыскания EUR15 млн, предоставленных Украиной Европейскому вещательному союзу в виде гарантий за проведение Евровидения-2017.

Об этом сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания журналистам после пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"С нашей стороны уже подан иск в суд, адвокатской фирмой, которая нас представляет, уже пошло обжалование. Мы основываемся на том, что EUR15 млн это государственные средства, которые не предусмотрены к любым искам кроме обеспечения Евровидения. Пожалуйста, верните", - сказал он.

По его словам, НОТУ ожидает назначения даты суда и рассмотрения этого вопроса.

"Это дело не двух-трех дней, рассмотрение может длиться два-четыре месяца",- подчеркнул З.Аласания.

Как сообщалось, в июне 2017 года Женевское управление принудительного взыскания задолженности заморозило и инициировало процедуру ареста EUR15 млн, предоставленных Украиной Европейскому вещательному союзу в виде гарантии надлежащего проведения Евровидения.

Ранее в СМИ связывали заморозку средств с тем, что до этого Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) как правопреемницы Национальной телекомпании Украины (НТКУ) по иску компании Euronews о взыскании с нее EUR10,59 млн, что эквивалентно около 251,76 млн грн.