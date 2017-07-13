Ряд компаний пять месяцев блокирует приобретение постельного белья для поездов

ООО "Максмед Интернешнл" и ООО "Украинская швейная фабрика" подали жалобы в Антимонопольный комитет Украины и заблокировали процесс закупки постельного белья для экипировки поездов, сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"Максмед Интернешнл" с начала года блокирует большинство торгов "Укрзализныци" на приобретение различных материальных ценностей для отрасли: по закупке дизель-поездов, запчастей и оборудования, теперь постельного белья.

"Есть бесспорные факты, указывающие на сговор между "Максмед Интернешнл" и "Украинская швейная фабрика". Их цель - дестабилизировать работу железнодорожного транспорта, помешать обновить подвижной состав и улучшить сервис, нанести ущерб имиджу ПАО", - отмечает "Укрзализныця".

Указанные компании тесно связаны между собой. В торгах по закупке постельного белья эти компании предоставляют идентичные документы, и предлагают продукцию того же производителя. Жалобы этих компаний, направляемых в АМКУ, направленные на умышленное затягивание процесса закупок, отмечает "Укрзализныця".

"Главной целью является ухудшение качества предоставления услуги перевозок, поскольку новые комплекты постельного белья особенно необходимы в пиковый период. В целом на протяжении этого года планировалось закупить более 585 тыс. комплектов постельного белья. Железнодорожники намерены обновить всю постельное белье и повысить уровень обслуживания пассажиров", - сказал директор по пассажирским перевозкам и сервиса ПАО Игорь Романкив.

Кроме того, в сообщении отмечается, что торги на приобретение постельного белья были опубликованы филиалом "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" 15 февраля 2017 года, но из-за многочисленных жалоб одного из вероятных поставщиков (ООО "Текстиль-Контакт") торги затянулись более чем на два месяца. После этого торги неоднократно блокировали компании "Максмед Интернешнл" и "Украинская швейная фабрика".

"ПАО "Укрзализныця" уже указывала на действия компании "Максмед Интернешнл", которая пользуется недостатками законодательства и блокирует десятки торгов "Укрзализныци". Также отечественные производители промышленной продукции считают, что фирмы с сомнительной репутацией, не являющиеся производителями, применяют новый вид рейдерства. Об этом они написали в открытом письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, где просят повлиять на ситуацию с "Максмед Интернешнл" и "Евроклинсервис", - резюмирует "Укрзвлизныця".