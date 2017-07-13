Экономика

15:56 13.07.2017

Agrofusion планирует до сентября 2017 г. ввести в эксплуатацию завод по переработке томатов

Компания Agrofusion, крупнейший украинский вертикально интегрированный производитель томатной пасты, может в августе 2017 году ввести в эксплуатацию завод по переработке томатов.

"Мы строим один из самых крупных в Европе товарных перерабатывающих заводов. И надеемся, в конце августа его успешно сдадим и приведем в действие", - сообщил финансовый директор компании Agrofusion (ТМ "Инагро") Иван Сакаль во время встречи представителей бизнеса с главой Госархстройинспекции Алексеем Кудрявцевым в четверг в Киеве.

Как сообщалось, в марте 2017 года Европейский банк реконструкции и развития выделил компании Agrofusion кредит на $15 млн для строительства третьего завода по переработке томатов.

Кредит позволит компании частично финансировать строительство третьего завода по переработке томатов в Украине мощностью производства 34 тыс. тонн томатной пасты в год.

Ранее общая стоимость проекта Agrofusion оценивалась ЕБРР в $50 млн.

В 2017 году Кабинет министров Украины одобрил предоставление финансирования в размере $23 млн со стороны Европейского инвестиционного банка компании Organic system (Николаевская обл.), которая входит в состав Agrofusion.

Agrofusion Group основана в 2007 году бизнесменом Сергеем Сыпко. Компания в 2014 году увеличила производство томатной пасты до 52,78 тыс. тонн, а в 2015-м благодаря капиталовложениям расширила мощности и достигла нового максимума в 61,5 тыс. тонн.

В состав Agrofusion входят два завода по производству томатной пасты мощностью переработки около 500 тыс. тонн томатов за сезон, а также агрохозяйства в Херсонской и Николаевской областях, обрабатывающие 20 тыс. га орошаемых земель, и два тепличных хозяйства.

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