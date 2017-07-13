ВТБ взял курс на сжатие бизнеса в Украине из-за сложностей с продажей "дочек"

ВТБ планирует сжатие бизнеса в Украине из-за сложностей с продажей дочерних банков, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

"Мы продали бы (банки в Украине - ИФ), но там лукавый подход состоит в том, что по существу никто из тех, кто приходит, предлагает, и все говорят, что Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) им дал согласие, никто потом в итоге не может получить согласие (Национального банка Украины - ИФ) на покупку банка", - сказал А.Костин.

Он добавил, что ВТБ параллельно с поиском новых покупателей на украинские банки рассматривает возможность резкого сжатия бизнеса. "Украинская власть не хочет продажи наших банков, они хотят их умертвить, потихоньку "утопить" и к этому будут дело вести, на мой взгляд. Поэтому мы сейчас параллельно с поиском очередных покупателей, которые все говорят, что они готовы, что у них все там согласовано, мы просто взяли (курс - ИФ) на сжатие резкое", - отметил он.

А.Костин подчеркнул, что для сжатия требуются дополнительные деньги. "Нам, конечно, требуются дополнительно деньги, поэтому мы продаем активы, в том числе и залоговые, офисы закрываем. За счет этих вырученных денег хотим расплачиваться с нашими клиентами, потому что, не расплатившись, ты не можешь сжаться", - подчеркнул он.

"Мы хотим закрывать офисы и фактически свести (присутствие) к одному офису в перспективе в Киеве", - добавил А.Костин.

По его словам, на процесс сжатия бизнеса может уйти как минимум год-полтора. "Другого пути нет. Надо сжаться и посмотреть дальше, что будет. В конце концов можем закрыть банк", - отметил глава ВТБ.

В настоящее время в Украине работают два дочерних банка группы - "ВТБ (Украина)" и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).

Группа ВТБ в мае 2016 года заявила о намерении продать "ВТБ (Украина)" в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 года после того, как Киев ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Введенные на год ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.