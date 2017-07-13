НКРЭКУ с сентября увеличит тариф "Укргидроэнерго" на реализуемую электроэнергию в 1,5 раза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с сентября 2017 года увеличит ставку платы за электроэнергию, отпускаемую электростанциями ЧАО "Укргидроэнерго" на 52% – с 21,7 коп. до 32,99 коп. за 1 кВт-ч (без НДС).

Согласно принятому на заседании в четверг решению комиссии, ставка платы за рабочую мощность на третий квартал 2017 года снизится на 53% – до 138 тыс. 404,8 грн за 1 МВт (без НДС), на четвертый – на 1,3%, до 134 тыс. 485,6 грн за 1 МВт (без НДС).

Рост тарифа связан с увеличением суммы финансирования инвестиционной программы на 2017 год – на 23,3% (на 893,822 млн грн), до 4 млрд 733,794 млн грн.

Увеличение инвестпрограммы, в первую очередь, связано с ростом расходов на оборудование для строительства гидроагрегата №4 Днестровской ГАЭС.

Как сообщалось, производство электроэнергии девятью ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" в 2016 году увеличилось на 35,6% (на 2 млрд 285,972 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 8 млрд 711,764 млн кВт-ч.

Прогноз полезного отпуска электроэнергии ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" на 2017 год составляет 9 млрд 309,2 млн кВт-ч.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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