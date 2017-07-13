Google тайно финансирует научные исследования о своей непогрешимости

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet, выплачивает миллионы долларов ученым британских и американских университетов за исследования, которые должны склонить чашу весов общественного мнения и регуляционные нормы в пользу компании, пишет газета Times со ссылкой на данные американской организации Campaign for Accountability.

Ее специалисты выявили, что с 2005 года Google прямым или косвенным образом финансировала 329 исследовательских программ в ключевых областях общественной политики, где изменение регуляционных норм может стать для компании причиной огромных штрафов или утраченной прибыли. В двух третях случаев авторы работ, получавшие от Google от $5 тыс. до $400 тыс. за исследование, не раскрывали источник финансирования. Некоторые отправляли результаты своих работ в Google еще до публикации, спрашивая компанию о необходимости внести те или иные изменения.

Результаты большинства исследований были в пользу Google. Их авторы приходят к выводу, что компания не прибегает к незаконным или предосудительным методам использования своего господствующего положения на рынке и что сбор ею огромного объема личных данных является адекватной компенсацией за те бесплатные услуги, которые она предоставляет.

Британские университеты города Борнмут и графства Сассекс, а также ряд ведущих американских вузов оказались в числе тех, ученые которых держали в тайне полученное ими от Google финансирование. Исследователи из других британских университетов, в том числе Оксфордского и Эдинбургского, также получали деньги за проводимые в пользу Google исследования, но декларировали его источник. Нередко это финансирование квалифицировалось как "премия" или "дар".

Число финансируемых Google исследовательских программ резко возрастает в те моменты, когда бизнес-модель компании оказывается под угрозой, отмечает Times. Свыше 50 финансированных Google научных работ по проблемам конкуренции были написаны в 2011-2013 годах, когда Федеральная торговая комиссия США расследовала нарушения компанией антимонопольного законодательства. Впоследствии Google согласился внести некоторые изменения в свою деятельность, отмечает BBC.

Второй всплеск активности произошел два года назад, когда Европейская комиссия предъявила Google официальные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Месяц назад регулятор оштрафовал компанию на рекордные 2,4 млрд евро.

Бывшие сотрудники Google рассказали Wall Street Journal, что в вашингтонском офисе готовятся списки подходящих для публикации научных журналов, а затем идет поиск потенциальных авторов. Компания активно помогает в том, чтобы эти академические статьи стали доступны чиновникам правительственных ведомств, а иногда оплачивает расходы на поездки ученых для встреч с политиками.

"Google вошел в число таких компаний в других сферах бизнеса (как, например, производители табачных изделий, оспаривающие вред курения, или топливные гиганты, не признающие воздействие сжигания углеводородов на климатические изменения), которые оказывают разлагающее влияние на академические исследования", - заявил директор Campaign for Accountability Даниэль Стивенс, слова которого приводит Times.

"Чистые, незамутненные академические исследования, финансируемые исключительно из общественных фондов без какого бы то ни было конфликта интересов, стали огромной редкостью, особенно в технологическом секторе. Само по себе это не зло, и общественности не стоит бить тревогу в связи с этим. Однако очень важна прозрачность. Мне кажется, должна быть принята конвенция, обязывающая раскрывать все источники финансирования академических исследований", - говорит профессор Лондонского университета Колин Блейкмор.

Как отмечает Times, такое правило уже существует. В принятом в Великобритании "Руководстве по цельности исследований" говорится, что "конфликты интересов должны быть выявлены, декларированы, и от них следует отказываться во избежание злоупотреблений".

В Google доклад Campaign for Accountability назвали не соответствующим действительности.

"Мы рады поддерживать академические исследования в области компьютерной деятельности, в том числе в том, что касается авторского права, свободы выражения и контроля. Ирония опубликованных Campaign for Accountability данных состоит в том, что сама эта организация последовательно отказывается назвать источник своего собственного финансирования, как не говорят об этом и ее доноры. Известно, однако, что в их числе - Oracle, ведущая активную лоббистскую войну против нас", - говорится в заявлении Google.

Американская технологическая компания Oracle заявила, что "не имеет к докладу никакого отношения".