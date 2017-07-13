Экономика

12:35 13.07.2017

Минфин и НБУ еще не согласовали условия репрофайлинга ОВГЗ в портфеле центробанка

Министерство финансов и Национальный банк Украины (НБУ) еще не достигли окончательной договоренности о репрофайлинге облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности центробанка.

"Во второй половине мая Национальный банк получил от правительства проект постановления о репрофайлинге для окончательного согласования параметров сделки. В ответ НБУ передал Министерству финансов приемлемую с точки зрения центробанка схему проведения репрофайлинга и все сопутствующие расчеты. Министерство финансов пока оценивает актуальность проведения операции. Дальнейшее решение этого вопроса зависит от решения Минфина", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

В пресс-службе Министерства финансов подтвердили, что условия осуществления репрофайлинга портфеля ОВГЗ в собственности Нацбанка еще не согласованы.

"Переговоры о сделке действительно идут долго. Необходимо выдержать баланс - продление срока обращения облигаций и сокращения расходов бюджета по обслуживанию государственного долга с одной стороны и избежать существенного снижения прибыли Национального банка с другой. Кроме того, со стороны НБУ такую операцию должна оценить аудиторская компания", - сообщили в пресс-службе Минфина.

Как сообщалось, правительство в конце мая одобрило согласованный с НБУ репрофайлинг принадлежащих ему ОВГЗ суммарным номинальным объемом 377,9 млрд грн, который предполагает реструктуризацию этого долга до 2047 года и равномерное его погашение примерно по 13 млрд грн в год.

Согласно пояснительной записке, в рамках репрофайлинга намечен обмен части портфеля ОВГЗ Нацбанка на общую номинальную сумму 221,6 млрд грн (включает бумаги 120 выпусков с погашением с июня 2017 года по ноябрь 2030 года со средневзвешенной ставкой около 12,85% годовых) и около 7 млрд грн начисленного и неуплаченного на дату осуществления сделки купонного дохода на ОВГЗ 40 новых выпусков с погашением в 2025-2047 годах общим номинальным объемом до 229 млрд грн.

В собственности Нацбанка останутся уже выпущенные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд грн, отмечается в документе.

Процентная ставка по новым облигациям определена на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.). В случае дефляции процентный доход будет выплачен по ставке 1,5% годовых.

Новые бумаги будут погашаться раз в полгода, начиная с 10 мая 2025 года и заканчивая 10 ноября 2047 года. Процентный доход будет выплачиваться ежегодно. За исключением первого купонного периода при расчете ставки инфляция будет учитываться март к марту предыдущего года – при выплате в мае и сентябрь к сентябрю – при выплате в ноябре.

Первый купонный период начинается со дня сделки и завершается 10 мая или 10 ноября 2018 года в зависимости от даты погашения облигаций. Соответственно инфляция при его расчете учитывается с мая 2017 года по март 2018 года или с мая 2017 год по сентябрь 2018 года.

Номинал бумаг остается прежним – 1000 грн за облигацию.

В пояснительной записке отмечается, что погашение свыше половины госбумаг в текущем портфеле Нацбанка приходится на 2017-2020 годы: в 2017 году – 36,4 млрд грн, в 2018 году – 58,5 млрд грн, в 2019 году – 78 млрд грн и в 2020 годах – 47,9 млрд грн.

"В результате осуществления реструктуризации части портфеля ОВГЗ НБУ на предложенных условиях экономия расходов по обслуживанию таких ОВГЗ в 2017 году прогнозируется на уровне около 10,1 млрд грн", – отмечено в документе.

Помимо того, благодаря такому репрофайлингу ожидается сокращение объема погашения внутреннего госдолга в текущем году на 25,6 млрд грн.

Согласно документу, в следующем году выплаты в счет погашения сократятся на 42,9 млрд грн при росте расходов на обслуживание долга на 4,1 млрд грн, тогда как в 2019-2020 годах ожидается сокращения платежей по обеим статьям: в счет погашения – соответственно на 64,9 млрд грн и 35,4 млрд грн, в счет обслуживания – на 14,5 млрд грн и на 14,9 млрд грн.

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