Китай в первом полугодии импортировал больше нефти, чем США

Китай увеличил импорт нефти в первом полугодии 2017 года на 13,8%, обойдя США и став крупнейшим в мире импортером этого топлива, свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны.

Закупки нефти за рубежом в январе-июне составили 212 млн тонн, или примерно 8,59 млн б/с, против 8,14 млн б/с в США.

Отмечается, что Китай нарастил импорт нефти на фоне усилий по созданию стратегических запасов и повышенного спроса со стороны независимых нефтеперерабатывающих компаний.

Импорт другого энергоресурса, угля, также вырос в первом полугодии, рост составил 23,5% - до 763,2 тыс. тонн в сутки. В июне Китай импортировал в среднем 720 тыс. тонн угля в сутки.

В первом полугодии цены на уголь на внутреннем рынке оставались высокими, говорят эксперты, тогда как на мировом рынке стоимость угля сравнительно низкая. При этом во втором полугодии, по мере прекращения действия ограничений на добычу угля в Китае, его импорт может сократиться.

Также Китай нарастил импорт железной руды в июне до 94,4 млн тонн с 91,5 млн тонн в мае.

Импорт нерафинированной меди в июне остался на майском уровне - 390 тыс. тонн. В январе-июне поставки меди в Китай упали а 18,4%, до 2,23 млн тонн.

Эксперты отмечают, что снижение показателя вызвано более жесткими требованиями к компаниям при предоставлении кредитов в долларах, а также ростом предложения более дешевого вторсырья.

Тем временем импорт медной руды и концентрата в июне подскочил на 23% к маю, до 1,41 млн тонн.

Вместе с тем экспорт стали из Китая, крупнейшего производителя и потребителя в мире, в июне сократился до 6,81 млн тонн против 10,94 млн тонн в июне прошлого года и 6,98 млн тонн в мае.

В первом полугодии поставки китайской стали за границу рухнули на 28%, до 41 млн тонн.