Кабмин перераспределил 189,5 млн грн с компенсации стоимости жилья военным на его строительство и покупку

Кабинет министров Украины перераспределил 189,5 млн грн с компенсации стоимости жилья военнослужащим Вооруженных Сил Украины на его строительство и покупку.

Согласно распоряжению №460 от 12 июля, Кабмин выделил дополнительно 41,8 млн грн на строительство (реконструкцию) жилья для военных, из них – 39,8 млн грн на строительство объектов, введение в эксплуатацию которых запланировано в 2017 году.

Также правительство увеличило финансирование покупки жилья для военных на вторичном рынке и на условиях паевого участия для покупки по договорам, которые будут подписаны в 2017 году на 147,68 млн грн.

При этом Кабмин уменьшил финансирование программы денежной компенсации военным и членам их семей за полагающееся им для получения жилье на 189,5 млн грн.