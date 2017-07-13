МТП "Южный" планирует до конца лета отправить на украинские ТЭС более 225 тыс. тонн

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) в июле-августе 2017 года планирует разгрузить три судна из ЮАР и отправить на теплоэлектростанции более 225 тыс. тонн энергетического угля.

Как сообщила пресс-служба ГП, согласно графику, 21 июля судно Panamax Zhao Yaung Feng доставит в Украину вторую партию антрацита для ТЭС ДТЭК. Разгрузить судно планируется за трое суток.

"Сегодня предприятие работает по утвержденному графику. Мы ждем следующую партию груза из ЮАР и готовы оперативно выполнить отправку вагонов с углем на украинские ТЭС. Первое судно Panamax Alexander с 75 тыс. тонн угля марки "А" было разгружено у причала предприятия в конце мая за 2,5 суток", - отмечает и.о. директора МТП "Южный" Виталий Жуковский.

По его словам, на 2017 ДТЭК законтрактовал 675 тыс. тонн угля в ЮАР с возможностью увеличения поставок до 1 млн тонн. Кроме энергетического угля, до 1 сентября ГП планирует разгрузить более 130 тыс. тонн импортного коксующегося угля и экспортировать более 154 тыс. тонн ЖРС.

Порт напоминает, что за шесть месяцев 2017 года он перевалил 6,6 млн тонн грузов; 97% от общего объема составили грузы предприятий группы СКМ, из которых импортный уголь составило около 24%, руда и металл ("Метинвест") - 76%.

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" расположено в незамерзающей глубоководной акватории порта "Южный", одного из крупнейших и перспективных на Черном море.

Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Предприятие оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их в полной грузовместимости. Достигнутая годовая мощность работы предприятия – 15 млн тонн.