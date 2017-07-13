Акции JKX дешевеют после сообщения о разочаровывающих результатах 1-го этапа гидроразрыва в Украине

Курс акции нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc с основными активами в Украине и России утром в четверг упал на 2,7% - до GBP0,1788 за акцию после того, как компания сообщила о разочаровывающих результатах первого этапа работ по гидроразрыву в Украине и продолжении общего снижения добычи.

Согласно производственному отчету за июнь, по отношению к маю производство углеводородов в целом по всем странам присутствия сократилось на 2,3% - до 7,667 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), тогда как за первое полугодие 2017 года падение к аналогичному периоду прошлого года составило 16,8% - до 8,598 тыс. boepd.

Компания отметила, что после 12 операций гидроразрыва стоимостью $0,23 млн каждая на четырех скважинах на Руденковском месторождении увеличение добычи было зафиксировано только на одной.

"Продуктивность всех четырех скважин сильно тормозится стимулированием ранее не идентифицированных водоносных зон, совмещенных с целевыми газовыми зонами. Наличие воды не было определено при планировании из-за использования данных советского периода", - говорится в сообщении.

Как сообщила JKX на сайте Лондонской фондовой биржи, в январе-июне 2017 года она сократила среднесуточную добычу углеводородов в Украине на 8,5% (на 0,348 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, boepd) по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года – до 3,766 тыс. boepd. При этом добыча газа в Украине упала на 6,8% - до 17,9 млн куб. футов в сутки (MMcfd), нефти и конденсата – на 22,3%, до 717 boepd.

В то же время, согласно сообщению, российские активы JKX продемонстрировали еще более стремительное падение: среднесуточная добыча углеводородов в январе-июне 2017 года уменьшилась на 25,2% (на 1,568 тыс. boepd) - до 4,654 тыс. boepd. При этом добыча газа упала на 25,2% - до 27,6 MMcfd, нефти и конденсата – на 24,2%, до 50 boepd.

Падение показателей по Украине и России JKX удалось частично компенсировать за счет новой добычи в Венгрии. За указанный период среднесуточная добыча компании в этой стране составила 178 boepd.

Как сообщалось, в Украине группа JKX владеет "Полтавской газонефтяной компанией".

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра Жукова – 11,45% акций, а также российская Proxima Capital Group – 19,92%.