Экономика

09:53 13.07.2017

Доллар упал до минимума с сентября на заявлениях Йеллен

Курс доллара США к 10 основным мировым валютам в четверг опустился до минимального уровня с сентября на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен об инфляции в США.

Курс евро к доллару США вырос к 8:46 кв в четверг до $1,1444 по сравнению с $1,1412 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,02 иены против 113,17 иены накануне, курс евро к иене вырос до 129,34 иены по сравнению с 129,14 иены по итогам предыдущей сессии.

Накануне Дж.Йеллен, выступая в Палате представителей Конгресса, заявила, что "существует неопределенность в отношении того, как и насколько отреагирует инфляция" на изменения в экономике США.

Такие слова были восприняты рынком как свидетельство осторожной позиции руководства ФРС к вопросу о повышении ставок.

"Тон выступления Йеллен был скорее "голубиным", что логично, учитывая ослабление темпов роста потребительских цен в стране", - отметил аналитик Canadian Imperial Bank of Commerce Бипан Раи.

В четверг Дж.Йеллен выступит перед банковским комитетом Сената.

Тем временем фунт стерлингов дорожает к доллару на 0,1%. Ранее член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Иэн Маккафферти отметил, что он скорее склоняется к более быстрому, чем ожидает рынок, сокращению стимулирующих программ центробанка.

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