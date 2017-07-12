Экономика

16:48 12.07.2017

Правительство распорядилось подписать соглашение о воздушном сообщении с Саудовской Аравией

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения между украинским правительством и правительством Королевства Саудовская Аравия о воздушном сообщении.

Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 12 июля без обсуждения.

Кроме этого Кабмин уполномочил на подписание указанного соглашения главу Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука.

"Принятие этого распоряжения дает возможность обеспечить создание и функционирование надежного правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между Украиной и Саудовской Аравией, развитие сотрудничества в отрасли авиационного транспорта, туризма. Также оно будет содействовать установлению деловых связей, дальнейшему расширению географии полетов украинских авиакомпаний", - говорится в пояснительной записке к принятому документу, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".

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