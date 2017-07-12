Экономика

16:32 12.07.2017

НКРЭКУ просит Энергетическое сообщество провести независимый анализ деятельности комиссии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обратилась в секретариат Энергетического сообщества с просьбой провести независимый анализ ее деятельности, сообщила пресс-служба регулятора.

"Мы будем благодарны, если секретариат проведет нейтральный и критический анализ деятельности НКРЭКУ, как де-юре полномочий НКРЭКУ, данных законом, так и де-факто – выполнения своих полномочий в качестве независимого органа", - говорится в письме регулятора в адрес Энергетического сообщества.

В документе отмечено, что НКРЭКУ прилагает усилия для полного выполнения закона о регуляторе, однако, на этом пути есть ряд препятствий, в частности, с утверждением необходимого для комиссии бюджета, официальной публикацией решений регулятора.

Как сообщалось, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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