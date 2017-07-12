"Укроборонпром" организует на мощностях в Виннице производство электрокомпонентов для американской Delphi

Госконцерн "Укроборонпром" расширяет сотрудничество с американской Delphi Corporation и организует на мощностях госконцерна в Виннице новое сборочное производство электрожгутов для автопрома в интересах американского заказчика.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", развитие партнерства будет обеспечено в рамках подписанного в среду в Киеве договора о предоставлении сборочных услуг между входящим в "Укроборонпром" ГП "Электрические системы" (Винница) и европейским подразделением Delphi - Delphi Packard Romania S.R.I.

Согласно условиям сотрудничества, американская сторона обеспечит поставку оборудования, а также давальческого сырья для собираемых в Украине в интересах Delphi электрожгутов, которые будут поставляться европейским партнерам американской корпорации, включая германский Mercedes-Benz.

По данным украинской стороны, начало поставок западного оборудования для сборочного производства ГП Электрические системы", специально создающегося "Укроборонпромом" для реализации программы сотрудничества с Delphi на высвобожденных площадях входящего в госконцерн ГП "45-й ЭМЗ" (Винница), намечено на начало сентября. Уже до конца 2017 года в рамках проекта, как планируется, на мощностях новосозданного ГП Электрические системы" будет создано 700 новых рабочих мест, к середине 2018 года - 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Как отметил по итогам подписания документа глава Delphi Packard Romania S.R.I. Луиш Фигуэйредо, новый проект партнерства с "Укроборонпромом" является развитием десятилетнего успешного сотрудничества, реализуемого Delphi с входящим в госконцерн ГП "ПО Карпаты" (Ивано-Франковск).

Общий объем инвестиций Delphi в организацию нового сборочного производства на мощностях "Укроборонпрома" в Виннице, включая поставку оборудования, составит около EUR 8 млн, - уточнил он.

Delphi Corporation - один из крупнейших в мире производителей автозапчастей для мировых автопроизводителей.