"Укргазбанк" выделит ДТЭК EUR 7,1 млн на строительство солнечной электростанции

ПАО "Укргазбанк" и подразделение энергохолдинга ДТЭК "Трифановка энержи" подписали кредитный договор на EUR7,1 млн для строительства солнечной электростанции в Херсонской области, сообщила пресс-служба холдинга.

"Строительство Трифановской СЭС мощностью 10 МВт будет завершено в 2017 году. Отпуск электроэнергии составит 11-12 млн кВт-ч в год. После запуска станция сможет обеспечить электроэнергией более трети Великоалександровского района Херсонской области. Трифановская СЭС – пилотный проект ДТЭК ВИЭ в солнечной энергетике, результаты которого станут базой для формирования стратегии компании в этом сегменте ВИЭ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ДТЭК рассматривает возможность строительства до 1 ГВт мощностей "зеленой" генерации в перспективе ближайших пяти лет.