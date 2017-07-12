Экономика

15:23 12.07.2017

"Укргазбанк" выделит ДТЭК EUR 7,1 млн на строительство солнечной электростанции

ПАО "Укргазбанк" и подразделение энергохолдинга ДТЭК "Трифановка энержи" подписали кредитный договор на EUR7,1 млн для строительства солнечной электростанции в Херсонской области, сообщила пресс-служба холдинга.

"Строительство Трифановской СЭС мощностью 10 МВт будет завершено в 2017 году. Отпуск электроэнергии составит 11-12 млн кВт-ч в год. После запуска станция сможет обеспечить электроэнергией более трети Великоалександровского района Херсонской области. Трифановская СЭС – пилотный проект ДТЭК ВИЭ в солнечной энергетике, результаты которого станут базой для формирования стратегии компании в этом сегменте ВИЭ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ДТЭК рассматривает возможность строительства до 1 ГВт мощностей "зеленой" генерации в перспективе ближайших пяти лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Инвестиции в Украину продолжают расти, констатирует Порошенко

ГПУ проводит обыски в "Укрэнерго" в рамках дела о хищении госсредств

МЭРТ предлагает разрешить концессию и аренду государственных ГРС

РФ официально признает завоз антрацита с захваченных шахт на Донбассе

"Укрзализныця" намерена создать лизинговую компанию

ПОСЛЕДНЕЕ

ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2018г

ОПЕК в июне превысила квоту по добыче нефти на 100 тыс. б/с

Минприроды создает Офис реформ за средства ЕБРР

S&P может снизить рейтинги крупнейших нефтяных компаний

"Укртрансгаз" и польская Gaz-system с сентября предложат расширенные мощности для выдачи газа в Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Серверы
РЕКЛАМА