Экономика

15:07 12.07.2017

ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2018г

ОПЕК прогнозирует в 2018 году рост мирового спроса на нефть до 97,6 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,26 млн б/с, что слегка меньше роста в текущем году - до 97,6 млн б/с", - говорится в отчете.

В странах ОЭСР прогнозируется рост спроса на 200 тыс. б/с, не входящих в ОЭСР - на 1,07 млн б/с.

При этом сохраняется прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году в объеме 96,4 млн б/с.

В мае объем коммерческих запасов ОЭСР упал до 3,015 млрд баррелей, что на 234 млн баррелей выше средних пятилетних значений. Запасы нефти и нефтепродуктов превышают сезонную норму на 148 млн баррелей и 86 млн баррелей соответственно.

Этого объема хватит на 63,5 дня, что на 3,6 дня выше, чем в среднем за последние пять лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Инвестиции в Украину продолжают расти, констатирует Порошенко

ГПУ проводит обыски в "Укрэнерго" в рамках дела о хищении госсредств

МЭРТ предлагает разрешить концессию и аренду государственных ГРС

РФ официально признает завоз антрацита с захваченных шахт на Донбассе

"Укрзализныця" намерена создать лизинговую компанию

ПОСЛЕДНЕЕ

За время АТО в Украине открыли 60 новых заводов – президент

"Укргазбанк" выделит ДТЭК EUR 7,1 млн на строительство солнечной электростанции

ОПЕК в июне превысила квоту по добыче нефти на 100 тыс. б/с

Минприроды создает Офис реформ за средства ЕБРР

S&P может снизить рейтинги крупнейших нефтяных компаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Куклы
РЕКЛАМА