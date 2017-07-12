Экономика

14:08 12.07.2017

Инвестиции в Украину продолжают расти, констатирует Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о существенном увеличении иностранных инвестиций в Украину.

"Мы сегодня имеем рост прямых иностранных инвестиций более чем на $0,5 млрд, а общее количество превышает $4 млрд в прошлом году", - сказал П.Порошенко во время рабочей поездки в Сумы в среду.

Глава государства отметил, что Украина проводит ряд важных реформ в условиях войны и агрессии против страны.

"Но это не мешает верить в будущее Украины, верить в эффективность украинских реформ и мы будем решительно продолжать эти реформы", - сказал П.Порошенко.

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