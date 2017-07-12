Инвестиции в Украину продолжают расти, констатирует Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о существенном увеличении иностранных инвестиций в Украину.
"Мы сегодня имеем рост прямых иностранных инвестиций более чем на $0,5 млрд, а общее количество превышает $4 млрд в прошлом году", - сказал П.Порошенко во время рабочей поездки в Сумы в среду.
Глава государства отметил, что Украина проводит ряд важных реформ в условиях войны и агрессии против страны.
"Но это не мешает верить в будущее Украины, верить в эффективность украинских реформ и мы будем решительно продолжать эти реформы", - сказал П.Порошенко.