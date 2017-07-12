"Укртрансгаз" и польская Gaz-system с сентября предложат расширенные мощности для выдачи газа в Украину

Операторы газотранспортных систем Украины и Польши ПАО "Укртрансгаз" и Gaz-system с 1 сентября предложат расширенные мощности для выдачи газа в Украину, сообщила пресс-служба Gaz-system.

Как уточняют в компании, через ГИС "Германовичи" в период с 1 сентября по 30 апреля можно будет поставлять 250 тыс. куб. м газа в час, в период с 1 мая до 31 августа – 167 тыс. куб. м газа в час.

Свободная пропускная способность будет предлагаться на аукционах.

Как сообщалось, поставки газа в Украину через ГИС "Германовичи" начались в ноябре 2012 года. Общая пропускная способность для поставок газа в Украину на данной ГИС изначально составляла около 1,5 млрд куб. м в год.