США пролонгировали соглашение о приостановке расследования и не введении пошлин на украинские трубы

Министерство торговли США пролонгировало подписанное в июле 2014 года соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб группы "Интерпайп" и других украинских компаний в обмен на ценовые обязательствам по уровню поставок данной продукции на территорию страны.

"Вчера @CommerceGov принято решение продолжить действие Соглашения о ценовых обязательствах относительно трубной продукции #перемога http://bit.ly/2tLWQo8", - сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская в Twitter в среду.

При этом она в Facebook расширила информацию, констатировав, что Министерством торговли США 11 июля текущего года принято решение о продолжении действия Соглашения о ценовых обязательствах относительно трубной продукции.

"Таким образом, украинские производители трубной продукции могут и в дальнейшем поставлять свой товар без уплаты антидемпинговой пошлины. Еще одна #перемога благодаря совместной работе украинского производителя "Интерпайп" и правительственной команды международной торговли: Volodymyr Groysman Министерство экономического развития и торговли Украины Степан Кубов Embassy of Ukraine in the USA/Посольство Украины в США", - отмечается в информации Н.Микольской.

Замминистра напоминает, что данное соглашение подписано 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования на три года, его срок истекал 10 июля 2017 года.

"Благодаря совместной работе и представленной позиции украинской стороны, соглашение продолжено, что позволило сохранить доступ для украинских труб на рынок США. Работаем ради #експортуй", - резюмировала Н.Микольская.

Как сообщалось, Минторг США подписал 10 июля 2014 года соглашение о приостановке расследования. Окончательная антидемпинговая пошлина на продукцию Interpipe Europe S.A. и аффилированных лиц, а также других украинских компаний была установлена на уровне 6,73%.

Позднее Минторг США определил окончательные антидемпинговые пошлины на ввоз из Украины определенных типов стальных труб нефтегазового назначения (oil country tubular goods, OCTG), повысив их по сравнению с ранее определенными пошлинами с 6,73% до 7,47%.

Данная пошлина была установлена как для предприятий группы "Интерпайп" - Interpipe Europe S.A., "Интерпайп-Украина", "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)" и "Интерпайп Нико-Тьюб" - так и для всех остальных украинских предприятий.

Под расследование попали поставки труб в период с 1 июля 2012 года по 30 июня 2013 года.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В 2016 году "Интерпайп" реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции. В компании работают 11,5 тыс. сотрудников.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.