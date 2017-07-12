Экономика

13:22 12.07.2017

НБУ предпринимает меры для повышения действенности использования учетной ставки

Национальный банк Украины (НБУ) установил четкую периодичность публикации размера учетной ставки через общедоступные регулярные источники информации, что позволит банкам использовать учетную ставку как индикатор в формуле определения плавающей процентной ставки при предоставлении кредитов.

Как сообщил НБУ на веб-сайте, это предусмотрено постановлением правления НБУ № 63 от 11 июля 2017 года "О внесении изменения в Положение об основах процентной политики Национального банка Украины", которое вступает в силу с 12 июля.

"Национальный банк ежедневно публикует размер учетной ставки в средствах массовой информации и/или обнародует через другие общедоступные регулярные источники информации, в том числе на странице официального интернет-представительства Национального банка", - говорится в новой редакции Положения об основах процентной политики НБУ.

Как сообщалось, в последний раз НБУ снижал учетную ставку - до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.

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