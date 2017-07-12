Экономика

13:17 12.07.2017

РФ официально признает завоз антрацита с захваченных шахт на Донбассе

Таможенные органы РФ официально признают завоз антрацита с захваченных шахт на Донбассе.

Соответствующая статистика обнародована на сайте Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ.

В частности, в ней указано, что в мае 2017 года в Ростовскую область РФ из Украины поступило 58,652 тыс. тонн антрацита стоимостью $3,14 млн, в январе-мае – 236,568 тыс. тонн стоимостью $13,044 млн.

По состоянию на май все украинские шахты, добывающие антрацит, находились в оккупированных районах Донбасса и под контролем боевиков. На контролируемых властями Украины территориях этот вид топлива сейчас не добывается. По информации Минэнергоугля Украины, за согласованием лицензий на экспорт антрацита в 2017 году в ведомство никто не обращался.

В статистических данных Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ также указано, что в мае 2017 года из Ростовской области РФ в Украину было экспортировано 24,408 тыс. тонн антрацита стоимостью $2,146 млн, в январе-мае – 236,296 тыс. тонн антрацита стоимостью $16,293.

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