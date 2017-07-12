Экономика

13:18 12.07.2017

МЭРТ предлагает разрешить концессию и аренду государственных ГРС

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает разрешить концессию и аренду государственных газораспределительных сетей (ГРС).

Соответствующая инициатива изложена в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы об особенностях управления объектами государственной собственности", который правительство планирует рассмотреть на заседании в среду.

Документ предусматривает запрет на отчуждение таких ГРС, их передачу в субаренду.

Министерство предлагает, чтобы арендодателя государственных ГРС определял Кабмин – таким субъектом может быть центральных орган исполнительной власти, или госпредприятие.

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Интерфакс-Украина
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