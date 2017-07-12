Аэропорт "Жуляны" после безвиза увеличил пассажиропоток с ЕС на 60%

Поток пассажиров из Украины в страны Евросоюза через пункт пропуска аэропорта "Киев" (Жуляны) после начала действия безвизового режима 11 июня увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил и.о.начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Тупальский.

"Это превышает все наши ожидания", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, с 11 июня по 10 июля через аэропорт "Киев" в ЕС выехали 39923 гражданина, тогда как въехали 39482 человека, тогда как год назад эти показатели составляли соответственно 24948 и 24503.

С.Тупальский уточнил, что около 75% путешествующих – граждане Украины.

Он также напомнил, что за месяц в аэропорту появилось 9 новых международных маршрутов.

Как сообщалось, с начала действия безвизового режима для въезда граждан Украины в страны Евросоюза ГФС прогнозировала увеличение пассажиропотока через границу на треть.